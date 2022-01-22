روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلاتها “سو-35” متعددة المهام، وصلت اليوم السبت إلى بيلاروس في إطار تدريبات لاختبار قوات رد الفعل لدولة حليفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تصريح صحفي، إن “المقاتلات متعددة المهام من طراز سو-35 إس، التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي ستشارك في اختبار قوات رد الفعل التابعة لدولة حليفة، بدأت في الانتشار داخل أراضي جمهورية بيلاروس.

ووفقا لوزارة الدفاع، “ستعمل أطقم القوات الجوية الروسية على القيام برحلات لأقصى مدى، وتهبط في المطارات البيلاروسية، بالإضافة إلى الاستعدادات المشتركة لإعادة الإقلاع مع المتخصصين البيلاروسيين”.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الاختبارات ستكون على مرحلتين، في المرحلة الأولى، حتى 9 فبراير، ستجري إعادة انتشار وتشكيل مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس في اقصر وقت ممكن، وسيتم تنفيذ مهام الحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية الهامة، وحماية حدود الدولة في المجال الجوي.

كما سيتم اختبار استعداد وقدرة القوات ووسائل المناوبة للدفاع الجوي على أداء مهام حماية المنشآت المهمة على أراضي الجمهورية.

وخلال المرحلة الثانية من عملية الاختبارات، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 فبراير، ستُجرى مناورة مشتركة بعنوان “حزم الاتحاد – 2022″، يتم في إطارها احباط وصد عدوان خارجي افتراضي، وكذلك التدريب على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة حليفة.

المصدر: تاس