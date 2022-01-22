لبنان – أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية بأن آموس هوكشتاين موفد واشنطن إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيزور بيروت في فبراير بعد تأجيل الزيارة لأسباب لم تعرف حقيقتها بعد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة لملف التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، ترجيحها أن يكون سبب تأجيل الزيارة انتظار الجانب الأمريكي ما ستؤول إليه مفاوضات فيينا بالنسبة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

كما لم تستبعد المصادر أن يكون في جعبة هوكشتاين اقتراح قد يتم طرحه ويسهل العودة إلى طاولة المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وتشير المعلومات الى إمكان أن يطرح الموفد الأمريكي الإبقاء على المنطقة المتنازع عليها بمساحة 860 كلم2 لمصلحة لبنان، إضافة إلى ضمان إن يكون حقل “قانا” بالكامل من حصة لبنان، والذي تقدر احتياطاته بمليارات الدولارات وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل “كاريش”.

وبينت أن ثلثي هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وقد اختارت شركة “توتال” الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل “قانا” لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية، لكن هذا الخيار يقلل حظوظ تحقيق أي اكتشافات لمكامن نفطية وغازية.

المصدر: “النهار”