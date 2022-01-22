نقيب “التخليص” في الأردن: التجارة مع سوريا ما تزال ضعيفة بسبب بعض القيود

نقيب “التخليص” في الأردن: التجارة مع سوريا ما تزال ضعيفة بسبب بعض القيود

الأردن – أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، إنه لم ترد أي ملاحظات أو شكاوى من سائقي الشاحنات خلال دخولهم وخروجهم من الأردن إلى سوريا ولبنان والخليج.

وكشف أبو عاقولة لموقع ” الوكيل الإخباري” أن “الأحداث الأمنية التي تقع على الحدود الأردنية السورية، وعمليات التهريب التي تتصدى لها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لم تؤثر على انسيابية نقل وتوريد البضائع، الترانزيت أو التجارة البينية، مع دمشق”.

وأضاف أن حركة الشاحنات يومية بين البلدين، خاصة حركة الترانزيت التي تمر من الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان أو الخليج.

وأوضح أن هناك توقعات بأن يرتفع حجم تجارة الترانزيت ليزيد عن 1000% خلال الفترة المقبلة، مشيرا بذات الوقت إلى أن التجارة البينية مع دمشق ما زالت ضعيفة “بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع”.

وتوقع أبو عاقولة، أن يزيد حجم نشاط الشحن البحري في ميناء العقبة، مشيرا إلى أن “الكثير من شركات التخليص السورية قررت التحول لنقل وتوريد البضائع عبر ميناء العقبة، والاستغناء عن الموانئ في اللاذقية وطرطوس، لتوفير الوقت والكلفة”.

وسبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الحدود الشمالية للأردن أصبحت مستهدفة من تجار المخدرات.

وكانت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أعلنت الأسبوع الماضي تغيير قواعد الاشتباك على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية، للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.

المصدر: موقع الوكيل الأخباري