ليبيا – قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يأخذ بعين الاعتبار آراء اللجان أو ما تتوصل إليه.

نوح أضاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الدليل على كلامه تجاهل عقيلة صالح لمخرجات الغردقة الصادرة عن لجنتي النواب ومجلس للدولة، موضحا أنه يسيطر على كل شيء ويتجاوز القانون والنصوص المنظمة لعمل مجلس النواب حسب تعبيره.

ولفت إلى أنه وفقا لما وصلهم من تأكيدات فإن خطاب عقيلة صالح في جلسة النواب غيّر ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس الدولة، مؤكدا أنهم متمسكون بمشروع الدستور ولن يسمحوا بأي تعديل في الإعلان الدستوري يهمش مشروع الدستور.

وأكد أنهم ينتظرون جلسة مجلس النواب القادمة، مشيرا إلى أنهم طلبوا اجتماعا مع المجلس الرئاسي والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لكنهم لم يتلقوا أي رد بعد. وأشار إلى أن لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب اجتمعت معهم، والتقت مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بنغازي واتفقوا على تشكيل لجان مشتركة لتعديل النقاط الخلافية في الدستور، وفق قوله.