واشنطن – أكدت الولايات المتحدة أنها “ملتزمة بعرقلة نشاط “حزب الله” غير المشروع، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أفعال “حزب الله” اللبناني “تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني”.

وجاء ذلك في بيان أعلنت من خلاله عن عقوبات متعلقة بالإرهاب فرضتها واشنطن، أمس الجمعة، عقوبات على 3 أفراد و10 كيانات في لبنان وزامبيا وألمانيا، حيث أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الأفراد الثلاثة وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ”حزب الله” اللبناني، الذي تصنفه واشنطن “إرهابيا”.

المصدر: RT