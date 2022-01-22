العراق – أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، امس عودة 4000 مهاجر عراقي من العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بشكل طوعي إلى البلاد.

وقال بيان ل‍وزارة الخارجية أن “حسين التقى على هامش زيارته إلى بروكسل المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة، يلفا جوهانسون، وبحث معها العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، لا سيما موضوع إعادة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي بصورة طوعية”.

وأضاف البيان أن “وزير الخارجية استعرض جهود الحكومة العراقية في التعامل مع مسألة الهجرة والإجراءات التي اتخذتها من أجل إعادة العراقيين العالقين على حدود عدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بيلاروس ولاتفيا وليتوانيا وبولندا”، مشيرا إلى أن “العراق تمكن من إعادة نحو 4000 مواطن عراقي بواسطة 10 رحلات خاصة نظمتها الخطوط الجوية العراقية”.

وأكد حسين على “أهمية استمرار حوار الهجرة القائم مع الجانب الأوروبي، ودعم برامج تشجيع العودة الطوعيّة لللاجئين العراقيين في الدول الأوروبية، من خلال إعداد برامج خاصة لتأهيل هذه الشريحة”.

المصدر: RT