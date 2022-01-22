وسائل إعلام: الدول الكبرى في الناتو طلبت من ستولتنبيرغ البقاء في منصبه

وسائل إعلام: الدول الكبرى في الناتو طلبت من ستولتنبيرغ البقاء في منصبه

بروكسل – أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الدول الكبرى في حلف شمال الأطلسي طلبت من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ البقاء في منصبه بعد موعد انتهاء صلاحياته في أكتوبر المقبل.

وحسب مصادر لصحيفة VG النرويجية، فإن ستولتنبيرغ تلقى طلبات أكثر من مرة من بعض الدول الكبرى في الناتو ليبقى الأمين العام للحلف لما بعد الـ 1 من أكتوبر المقبل.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وألمانيا توجهتا بمثل هذا الطلب.

وكان ستولتنبيرغ قد أعلن في أواخر العام الماضي أنه يود تولي منصب محافظ البنك المركزي النرويجي بعد انتهاء صلاحياته في الناتو. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة النرويجية قرارا بهذا الصدد في وقت قريب.

تجدر الإشارة إلى أن ستولتنبيرغ كان رئيسا للحكومة النرويجية مرتين في 2000 – 2001 و2005 – 2013.

وتولى ستولتنبيرغ منصب الأمين العام لحلف الناتو في عام 2014.

المصدر: “نوفوستي”