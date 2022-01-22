لبنان – أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن “حزب الله” سيستأنف “توزيع المازوت الإيراني بعد تعليقه في بداية يناير الجاري”.

وأشار موقع “لبنان 24” إلى أنه “بعد تعليق توزيع المازوت الإيراني منذ بداية شهر يناير بسبب مشكلة لوجستية داخل الأراضي السورية، عادت الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الى دخول الأراضي اللبنانية، لتنطلق بعد عدة أيام عملية التوزيع على العائلات التي تحتاج هذه المادة للتدفئة”.

وأوضح “لبنان 24” أنه وفقا للمعلومات، فإن “عملية التوزيع ستستمر في شهري فبراير ومارس، بدعم من حزب الله، بحيث يباع برميل المازوت الواحد سعة 200 ليتر، بمبلغ مقطوع هو مليونان ليرة لبنانية (نحو 100 دولار)”.

المصدر: “لبنان 24”