سوريا – نعت نقابة الفنانين في سوريا اليوم السبت، المخرج القدير بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا النعوة على صفحتها في “فيسبوك” وقالت فيها: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء”.

وبسام الملا من مواليد (فبراير 1956) وهو مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة “باب الحارة،” وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.

المصدر: RT+ويكيبيديا