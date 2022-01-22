ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن ملف المصالحة انطلق في ابريل الماضي ابان الإعلان عن تشكيل المفوضية الوطنية العُليا وتأسيس للمصالحة لأنها كعملية هي ليست مرحلة واحدة بل مجموعة من المراحل.

وهيبة أشارت خلال تصريح أذيع على قناة “المسار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه عقدت في نهاية مايو مجموعة من الملتقيات الهدف منها اشراك فئات مختلفة من المجتمع وعقدت مجموعة من الملتقيات خاصة التركيز فيها كان على المكونات المجتمعية والقيادات المجتمعية وبالأخص من الشباب كان هناك ملتقى طلابي التقى فيه مجموعة من الاتحادات الطلابية من كل جامعات ليبيا من الشرق والغرب والجنوب في طرابلس وكان هناك ندوات للشباب استمع خلالها عبد الله المنفي رئيس المجلس لآرائهم.

ولفتت إلى أن يوم الخميس كان هناك اجتماع موسع أهميته والمختلف فيه هو جمع ممثلين من فئات مختلفة شاركت فيه الملتقيات التي عقدت المدة الماضية وكان هناك وزراء الشريكين في ملف المصالحة وكان هناك اكاديميين ومتخصصين واعطوا توصيات لها علاقة بالأطر القانونية والعمل ويقدمون ارشادات مهمة للمجلس وكذلك بعض القيادات من الاعيان وفئات مجتمعية مختلفة وما يرمز عليه انها توصيات لمراجعة ما نوقش المدة الماضية وفي تركيز أكثر على المراجعة للقوانين الليبية والصادرة ولها علاقة بالمصالحة حتى يتم تجنب أي تضارب وتكرار للجهود وإنما لتتوحد.

وبيّنت أن المجلس الرئاسي يرى بأن الفرصة والمناخ الآن مهم وايجابي وفيه زخم يساعد على المصالحة، منوهةً إلى أن المصالحة تراعي أن يكون هناك قبول ومشاركة من الجميع وهذا ما استغرق وقت للتأكد بأن كل الفئات المتضررة منذ سنوات شاركت.

كما أفادت أن المصالحة التي يراها الرئاسي لا تكون قائمة على أي اقصاء وتهميش بل تكون فيها مشاركة وتكاملية وقبول من الجميع لذلك استغرقت وقت لتفهم أن الناس متعطشة وتتطلع ليكون هناك انطلاق للمصالحة، مبديةً أملها أن يكون قريباً من اجل ذلك يتم مراعاة الاختلاف “بالمستويات المختلفة” وان يمثل في كل الملتقيات وحتى في المدة القادمة سيكون هناك ملتقى اكاديمي آخر ومع نشطاء في ملف المصالحة في بنغازي ولكن بشكل عام مشاركة كل الأطراف يتم الحرص على مراعاتها كأعضاء مجلس رئاسي وهذا الغرض من المنتديات والحوار المجتمعي الذي يحرص فيه الاستماع لكل الآراء.

وتابعت: “الأطر القانونية التي ناقشها عبدالله اللافي نعلم أنه ومن 2011 كان هناك مجموعة من القوانين، نتكلم عن المصالحة لها علاقة بأكثر من شيء سواء تعويضات او اي شيء له علاقة بعودة الحقوق لأصحابها، لأن المصالحة موضوع واسع وليست فقط اجتماعية بل تكون سياسية ومن اجل هذا هناك المؤسسات التي أنشأت في قوانين أو قرارات سابقة وكان هناك توصيات الا تهمل من قبل المجلس الرئاسي ويتم البناء على الخبرات لأن هناك حتى مراكز بحثية ليبيا كان البعض حاضرين وسبق وان قامت بعمل لا يجب أن يهمل ونعيد اختراع العجلة، مدام هناك عمل نحن نبني عليه. الأطر القانونية تحتاج لعمل ومراجعة مع مجلس النواب ولقاء عبد الله اللافي وعقيلة صالح المدة الماضية في القبة هو الذي كان من محاوره هذا الجانب”.

وأوضحت أن هناك الكثير من المواثيق وتجارب الصلح التي حدثت في ليبيا وكل مجموعة لديها مشروع صلح تراه مناسب ويجب ان يستفيد منه الرئاسي الذي يرى دائماً بضرورة أن يطلع على هذه المشاريع ويبني على ما هو جيد منها.

وهيبة قالت إن الغرض من التنويع في الآراء والمشاركين والممثلين في كل الاجتماعات أن تقول كل فئة ومكون ما تراه من اشياء تحتاج تصحيح ومراعاة لأن الاختلافات التي حدثت في ليبيا تحتاج من الجميع الاستماع لبعضهم البعض، مشيرةً إلى أنه اللقاءات التي حدثت في ليبيا والقاهرة في المدة الماضية رؤى متنوعة للملتقيات الشبابية التي وقعت المدة الماضية وقدموا ما يرونها اشياء يجب اخذها بعين الاعتبار ونقاط يجب تفاديها واصلاحها وهذه المراجعة للقوانين والقرارات واللوائح السابقة نوع من التصحيح والمراجعة الذاتية ومشاركة الجميع أمر ايجابي بحسب قولها.

أما بالنسبة للمهجرين والنازحين وعودتهم لأماكنهم الاصلية علقت:”استعمنا لآراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للمهجرين والنازحين، اعطى المجلس الرئاسي افكار لكيفية مراعاة التغيرات التي تحدث على موضوع النزوح والهجرة، النزوح الداخلي بين المدن وكيفية التعاطي معهم لكن بعض الحلول نحن نؤسس لها لكنها لم تبدأ بعد والمجلس الرئاسي يتابع مع الوزارات المعنية تهيئة مناخ مناسب لتحل مشاكل هذه الفئات المتضررة وغيرها بشكل طويل الأمد بما ان التأسيس لمسار المصالحة وليس انطلاق لها لأن الانطلاق يكون عندما تستلم المفوضية عملها وما نص عليه الاتفاق بالمجلس الرئاسي هو تأسيس بالتالي ربما البعض يشعر ان التقدم غير كبير”.

وأكدت على أن الاستماع لآراء المواطنين والفئات المجتمعية عبر هذه الملتقيات واللقاء الذي سيتم في بنغازي كلها من الخطوات الملموسة والتقارير التي تحصل بعد هذه اللقاءات والاستماع لآراء المتضررين وآراء الشباب تبنى عليها نتائج تؤخذ بعين الاعتبار عند التأسيس للمصالحة.