ليبيا – تطرق تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز للمساعي المبذولة لزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترات المقبلة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى رفع معدل ما يتم إنتاجه من نفط في ليبيا حاليًا الذي يحوم حول المليون برميل يوميا إلى مليون و450 ألف بحلول نهاية العام الجاري ومليون و600 ألف في ختام العام 2023 يصطدم بعدم الاستقرار السياسي وإغلاق الحقول والمرافئ وتقادم البنية التحتية.

وبين التقرير أن عهد العقيد الراحل القذافي شهد استقرارًا في إنتاج النفط ومشتقاته لتواجد الشركات النفطية العالمية مثل “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية بسبب الظروف الأمنية المستتبة، في وقت يحاول فيه القائمون الآن على القطاع النفطي إعادة هذا التواجد النشط.

وأكد التقرير أن الاضطرابات السياسية على خلفية عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية انعكست سلبًا على وضع الإنتاج النفطي في وقت فشلت فيه السلطات في دفع مرتبات القائمين على حماية المؤسسات النفطية ليضطروا لإغلاق الحقول والمرافئ تعبيرًا عن الاحتجاج.

وتابع التقرير: إن تقادم البنية التحتية والظروف الجوية مؤثران أيضًا على الإنتاج النفطي، فضلًا عن عدم التوصل لآلية لتوزيع عوائد الثروة النفطية بشكل عادل. مبينًا أن وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال قدمت سلسلة مقترحات للحكومة لتحسين تنظيم قطاع النفط بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التقرير: إن عدم نشر الوزارة لتفاصيل هذه المقترحات قاد لتحريها من مصادر قانونية أكدت أنها تتماشى مع مبدأ إيجاد آلية التوزيع العادل لعوائد الثروة النفطية التي يتم تشتيتها حاليًا بين الجهات القائمة على التصدير والإنتاج من جهة والمصرف المركزي بطرابلس من جهة أخرى.

ترجمة المرصد – خاص