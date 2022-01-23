إيطاليا – حول فريق إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز صعب على ضيفه فينيزيا (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل المهاجم الفرنسي توماس هنري هدف التقدم للضيوف مبكرا، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

ونجح لاعب خط الوسط نيكولو باريلا، في إدراك التعادل لفريق “النيراتزوري” عند الدقيقة 40، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم البوسني إيدين دجيكو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

ورفع إنتر رصيده، هذا الفوز، إلى 53 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه وجاره اللدود ميلان.

في المقابل تجمد رصيد نادي فينيزيا عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT