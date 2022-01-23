ليبيا- تناول تقرير تحليلي مطالبة الرئيس الأوغندي “يويري موسيفيني” بشأن منح إفريقيا مقعدين دائمين بمجلس الأمن الدولي على الأقل في إطار إصلاح الأخير.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا إيست أفريكان” الكينية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار، إلى دعوة “موسيفيني” للأفارقة خلال حديثه لمجموعة من وزراء خارجية الدول الإفريقية إلى عدم القبول بأقل من هذين المقعدين؛ لأن الإصلاحات ستجعل مجلس الأمن الدولي شاملًا.

وبين التقرير أن حديث الرئيس الأوغندي أتى خلال لقاء جمعه في العاصمة الأوغندية كمبالا بوزراء خارجية دول لجنة الـ10 الإفريقية المعينة من قبل الاتحاد الإفريقي برئاسة سيراليون التي تضم أيضًا كينيا وأوغندا والسنغال وزامبيا والكونغو برازافيل وليبيا وناميبيا.

وتابع التقرير: إن هذه البلدان مجتمعة تقوم منذ العام 2015 بجمع الآراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع أنحاء العالم في محاولة للتأثير على التغييرات داخل المجلس الذي يعد أقوى جهاز في الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير: إن هذا الجهاز يثير هياج إفريقيا ومناطق أخرى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وحتى الآن؛ لأن الأفارقة يرون فيه منفصلا عن الواقع لكونه يضم 5 أعضاء دائمين تم اختيارهم منذ البداية و10 أعضاء غير دائمين يتم تغييرهم دوريًا.

ونبه “موسيفيني” لأهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي ليضم ممثلين دائمي العضوية عن إفريقيا؛ لأن هذا الأمر تسبب في موقف ضعيف من قبل الدول الإفريقية لمواجهة التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي الذي قاد لتدمير البلاد وتضرر القارة السمراء برمتها.

ترجمة المرصد – خاص