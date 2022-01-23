روسيا – اقترح البنك المركزي الروسي حظر إصدار وتعدين وتداول العملات الرقمية في روسيا من أجل الحد من التهديدات الناجمة عن انتشار العملات الرقمية.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن البنك المركزي الروسي اليوم، وقال: “يجب فرض حظر على إصدار وتنظيم تداول العملات الرقمية (بما في ذلك في بورصات العملات الرقمية)”.

وقدم المركزي اقتراحا بإجراء تغييرات مرتبطة بالعملات الرقمية في التشريعات الروسية ومسائلة من ينتهك الحظر المفروض على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

بالإضافة لذلك دعا المركزي إلى فرض حظر على استثمارات المؤسسات المالية في العملات الرقمية والأدوات المالية ذات الصلة. ويرى المركزي أن انتشار تعدين العملات الرقمية في روسيا يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد والاستقرار المالي.

وفي وقت سابق حذرت البنوك المركزية في العالم من استخدام العملات الرقمية، وفي سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي الصيني أن كل التحويلات باستخدام العملات الرقمية ستكون غير قانونية، ما يعني منع العملات الرقمية كافة.

المصدر: تاس