ليبيا- قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه رغم وضوح الحل وسهولته تُصر الأجسام السياسية القائمة على الهروب للأمام، وفرض بقائها بكل الوسائل.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن ما يحدث الآن لا يستند لأي أساس قانوني أو دستوري، (بل) هو سلطة أمر واقع ويمكن الطعن فيه.

وتابع: “كنا وما زلنا في أزمة سياسية، وعبورها يتم من خلال الإنتخابات وليترك القرار لليبيين ليعيدو تجديد شرعيتهم”.

وأضاف: “يمكن لمجلس النواب أن يحدد في جلسته القادمة موعدًا للانتخابات ويستجيب لآمال وطموحات 2.5 مليون ناخب في ليبيا، إن أكبر مغامرة هي تشكيل حكومة موازية لن تحكم أبعد من جدران مقر إقامتها بسبب الصفقة التي بنيت بها”.