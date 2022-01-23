ليبيا- شدد وزيرا خارجية تونس عثمان الجرندي والجزائر رمطان لعمامرة على أهمية الوقوف مع ليبيا والدفع معها نحو حل سياسي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف الوزيرين جاء خلال اتصال هاتفي جمعهما وخلاله أكدا أهمية استعادة ليبيا لعافيتها واسترجاعها لمكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي.

وبين الجرندي ولعمامرة أن الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، وفقًا لأولوياتها مع أهمية إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة لمساعدة الليبيين للوصول إلى التوافقات اللازمة.