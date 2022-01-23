ليبيا – أكد علي الحبري نائب محافظ المصرف المركزي إنفاق 50% من الاحتياطي النقدي منذ العام بسبب الحروب والصراعات السياسية والعجز في الميزانية العامة.

الحبري أوضح في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الليبية “وال” طالعتها صحيفة المرصد أن هذا التآكل في الاحتياطي النقدي يبين غياب التنمية لفترة أطول مشددًا على الحاجة للمحافظة على المتبقي منه؛ لأن أي شيء بخلاف ذلك يعني آثارًا سلبية تنعكس على الاقتصاد.

وأضاف الحبري: إن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد بوصفه هدفًا إستراتيجيًا عبر التخطيط متوسط المدى وإعادة النظر في الانفاق العام، خاصة غير المبرر منه، وضبطه، وفي الوظائف العامة وعدم زيادتها بعد أن وصل حجمها إلى 35% من السكان.

وتابع الحبري: إن إعادة النظر يجب أن تشمل أيضًا الضرائب النوعية؛ إذ ليس من المعقول دفع 34 مليار دينار مرتبات من دون ضرائب في المقابل. مشيرًا إلى عدد من الخطوات الاستدراكية للحيلولة دون الوقوع في منزلق يهدد الاقتصاد المحلي برمته.

وبين الحبري أن الخطوة الوحيدة المطلوبة الآن تتمثل في مخاطبة حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب بشأن ضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من 3 إلى 5 أعوام توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط للتحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير.

وأضاف الحبري: إن المطلوب أيضًا دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر على الوقوف على قدميه.