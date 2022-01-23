ليبيا – طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال بضرورة إيجاد تسوية مرضية للجنوبيين الذين يفتقرون لأبسط حقوقهم.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أضاف أن العدالة تقتضي ضرورة توفير الحاجات الأساسية قبل الثانوية، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول الدخول في برامج إنمائية تكلف خزينة الدولة مليارات في الوقت الذي لا يتوفر فيه لتر وقود مدعوم من الدولة الليبية في الجنوب.

وطالب السعيدي جميع المؤسسات الخدمية في ليبيا بضرورة التحرك العاجل تجاه جنوب البلاد، لانتشاله من ضنك العيش وقسوة المضاربات المالية، وتوفير فرص عمل لأبنائه الذين حولت الظروف المأساوية بعضهم إلى مهربي بشر ومروجي مخدرات وقاطعي طرق.