ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن هناك تخوفات لدى الأطراف الدولية بأن المساس بحكومة الوحدة الوطنية قبل الانتخابات قد ينسف العملية السياسية ويشكل خطرًا على الاستقرار النسبي والهدوء الذى يسود البلاد.

السويحلي حث في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا تمولها قطر أمس السبت النائب العام على مكافحة الفساد بعيدًا عن صراعات السياسة والإجراءات التعسفية غير المبررة؛ وأن يشمل ذلك كامل ليبيا بما في ذلك المنطقة الشرقية، وتجنب “الانتقائية”.

وأكد على ضرورة ‏التحقيق في فساد بعض وزارات الحكومة السابقة وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة.

كما تابع: “‏عدم الانتقائية هي أساس العدالة، شددتُ بالأمس على أن تحترم الجمعية العمومية للمحكمة العليا أحكام القضاء وترضخ لحكم محكمة استئناف طرابلس/2017 بإعادة الدائرة الدستورية للعمل. هل يستجيبون لنداء الوطن والمسؤولية ويلتزمون بالواجب الذى يُمليه عليهم اليمين الذي أقسموه عندما أصبحوا مستشارين بها؟ فهُم رأس القضاء في البلاد”.