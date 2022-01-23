ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي الحديث عن الدستور أو قاعدة دستورية متوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة هي عودة للمربع الأول من جهة الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس السبت قال: “منذ عدة سنوات والجميع يتابع عقد لقاءات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية، وملف المناصب السيادية، لكني أتوقع انحصار نتائج تفاهماتهما في الفترة الراهنة حول تغيير جزئي أو كلي للحكومة”.

وشكك الشركسي بعض التقارير الأمنية التي تحدثت عن استهداف العملية الانتخابية، لكونها صدرت من جهات موالية لأطراف الصراع.