موسكو – نفت سفارة بكين في موسكو تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية حول طلب مزعوم من رئيس الصين، شي جين بينغ، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم مهاجمة أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية في الصين.

وقالت السفارة، في بيان أصدرته السبت: “تقرير بلومبرغ الذي يزعم أن الرئيس الصيني طلب من الرئيس الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا تزامنا مع الأولمبياد من أجل منع إفساد هذا العيد يمثل خبرا كاذبا واستفزازا”.

وشددت السفارة على أن موقف الصين حول الملف الأوكراني ممنهج وواضح، مبينة أن “الجانب الصيني يدعو إلى تسوية الخلافات عن طريق الحوار والمشاورات في إطار اتفاقات مينسك”.

وتقول السلطات في كييف والإدارة الأمريكية إن روسيا ركزت أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا محذرة من شن الحكومة في موسكو أي “عملة غزو” للأراضي الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الروسية والغرب مفاوضات حول قضية الضمانات الأمنية تركز على الملف الأوكراني وقضية توسع الناتو.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: “نوفوستي” + وكالات