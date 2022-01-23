ليبيا – أكد رئيس مجلس ترهونة التسييري محمد الكشر ارتفاع نسبة الإصابات بوباء كورونا في الفترة الأخيرة من خلال تسجيل 30% من إجمالي المسحات موجبة.

الكشر أوضح في تصريحات إعلامية لشبكة الرائد الإخبارية تابعتها صحيفة المرصد أن حملة التطعيم لطلبة المدارس والمدرسين والموظفين في قطاع التعليم قد بدأت، في وقت شرع فيه أيضًا مركز العزل المؤقت باستقبال الحالات في ظل حالة مجهولة الأسباب لعزوف عن العمل من قبل الأطباء فيما تقوم الطبيبات بعملهن.

وأضاف الكشر: إن ترهونة تحتوي على مركز عزل واحد مؤقت يوجد به نحو 15 سريرًا مع نقص في المعدات الطبية مع عدم وجود شحة في إسطوانات الأوكسجين رغم ازدياد الطلب عليها مؤخرًا. متهمًا حكومة تصريف الأعمال بإهمال مسألة إنشاء مركز عزل يليق بحجم بلدية ترهونة.

وتابع الكشر: إن الحكومة لم توفر الثلاجات لحفظ الأمصال والمولدات في مراكز التطعيم. مشيرًا إلى أن اللقاحات موجودة في المراكز بعد التعاقد مع شركة محلية لتوفير المولدات والثلاجات لكي لا تفسد هذه الأمصال.