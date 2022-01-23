الولايات المتحدة -أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات البريطانية حول سعي روسيا إلى تنصيب زعيم موال لها في أوكرانيا “مؤامرة مقلقة جدا”.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن: “هذا النوع من المؤامرات مقلق جدا. الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، ونحن نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديموقراطيا في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه: “تتوفر لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تسعى إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في كييف تزامنا مع التفكير في ما إذا يجب غزو أوكرانيا واحتلالها”.

وزعمت الخارجية البريطانية أن الحكومة الروسية تنظر في إمكانية ترشيح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، يفغيني موراييف، ليتولى هذا الدور.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بيان بريطانيا هراء ودليل جديد على أن الناتو هو من يقوم بتصعيد التوتر حول أوكرانيا، داعية المملكة المتحدة إلى “وقف الأنشطة الاستفزازية”.

المصدر: “فرانس برس” + وكالات