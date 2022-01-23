ألمانيا – أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أمس السبت، تعاقده مع مهاجم منتخب إيران ونادي زينيت بطرسبورغ الروسي، سردار آزمون، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال ليفركوزن، إن الدولي الإيراني (27 عاما)، سينضم إليه في صفقة انتقال مجانية بعد أن قرر عدم تمديد عقده مع بطل روسيا، نادي زينيت.

ووقع آزمون، عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق الألماني لخمسة مواسم، انطلاقا من موسم 2022-2023.

وقال مدير الكرة في باير ليفركوزن، سيمون رولفس، إن “آزمون أحد أفضل الهدافين في الدوري الروسي لسنوات.. كان بطلا ثلاث مرات متتالية هناك مع زينيت، ولعب دوري أبطال أوروبا بانتظام، وأظهر أعلى مستوى دولي هناك.. سيضفي مزيدا من الجودة على هجومنا”.

ويحتل ليفركوزن، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني حاليا، برصيد 35 نقطة، وكان قد فاز أمس السبت على أوغسبورغ، بنتيجة 5-1، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من “البوندسليغا”.

المصدر: أ ب