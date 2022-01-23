ليبيا – كتب رئيس مؤسسة إعلام الوفاق محمد بعيو تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملت عنوان “الهذيان الأخير للسيد التكـتور” في اشارة منه لعضو المجلس الاستشاري عبدالرحمن السويحلي بعد تصريحاته الأخيرة في قناة ليبيا الأحرار الممولة من قطر.

وبحسب التدوينة التي طالعتها صحيفة المرصد توجد أمراض نفسية كثيرة تسمى المتلازمات تصف خللًا بالأداء النفسي يؤدي لاضطرابات سلوكية وأحيانًا اعتلالات جسدية، وأشهرها ستوكهولم الواصفة لحالة الضحية حين تعجب بالجلاد لحد الحب له والهوس به متجاوزة مرحلة الخضوع والانسحاق لمرحلة العشق والشبق.

وأضافت التدوينة: إن من المتلازمات المعروفة الوسواس القهري والهوس الاكتئابي والهستيرية والعصابية والأخيرتان تحورتا أخيرًا في شكل خطير اسمه البعيوية التي تم اكتشافها مؤخرًا في ليبيا، وأشهر الذين ثبتت إصابتهم بها بعد الفحوص السريرية والمشاهدات التلفزيونية والتحليلات السلوكية هو حضرة التكتور.

وتابعت التدوينة: إن هذا التكتور هو زعيم الأوهام المريض منذ زمن بعيد بداءين خطيرين هما العظمة والنقمة، وآخر تلك الأدواء المستعصية وثالثها هو داء العصمة الذي جعله يتوهم أنه الوحيد في ليبيا المعصوم من الخلل والزلل، مع أن الذين يعرفون تاريخه الشخصي والعائلي لهم رأي آخر.

وبينت التدوينة أن بعيو والعارفين على علم أن الوالد الطيب لهذا التكتور توفي قبل نحو نصف قرن غاضبًا عليه بعد مقاطعته له؛ لأنه لم يكن راضيًا عن بعض اختياراته الخاصة، ووالدته الكريمة رحلت قبل أقل من ربع قرن تدعو عليه ولا تدعو له؛ لأنه أنكر حق أخواته الشرعي في الميراث وهو يعرف كل هذا مع بيعو.

وأضافت التدوينة: “إنه وبالليبي فإن التكتور الموهوم غضيب والدين ولهذا فإن كل من يتحالف مع التكتور الغضيب سيصبح إن شاء الله حاله عطيب وهلاكه قريب سواء كان من البشر الأسوياء أو كان من الدبيب وكل من يهاجمه التكتور المسعور ويعاديه يكون بإذن الله على الحق والصراط المستقيم ويبارك الله فيه”.

واختتم بعيو تدوينته بالإشارة إلى عدم نيته ذكر اسم التكتور ليس خوفًا منه بل احترامًا لرحم قريب شاءت الأقدار أن يكون له منه نصيب.