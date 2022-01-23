إسبانيا – صرح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بأن هدفه لا يزال الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وأن من ينتقد أداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان، لا يفهم كرة القدم.

وقال بنزيما في مقابلة لبرنامج “تيليفوت” الفرنسي اليوم الأحد: “الأهم في الكرة الذهبية هو الفوز بها، احتلال المركز الرابع أو الثالث أو الثاني لا يختلف عن المركز الـ38، ليس في وسعي فعل المزيد بعد ما قدمته في الملعب”.

وأكد الفرنسي أن الفوز بالكرة الذهبية مازال هدفه وأنه كل موسم سيفعل “المستحيل ليقدم موسما أفضل مما قبله”.

وتابع بنزيما: “الكرة الذهبية بالنسبة لي تذهب لمن يسجل ويصنع الأهداف ويكون حاضرا في اللحظات الصعبة، إنها الكثير من الأشياء وليس فقط الفوز بألقاب.. حسنا لست أنا من يمنح الجائزة”.

واستنكر بنزيما الانتقادات القوية التي يواجهها ميسي منذ أن انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع برشلونة، حيث شارك في 16 مباراة سجل فيها 6 أهداف فقط، منها هدف وحيد في الدوري الفرنسي و5 بدوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيما: “من ينتقد ميسي لا يفهم كرة القدم، أقولها بكل صراحة”.

وأضاف: “ميسي يمر بفترة من التأقلم مع سان جيرمان، وحتى عندما لا يسجل الأهداف، عليك أن تنظر إلى ما يفعله على أرض الملعب، لا يمكن انتقاده”.

كما تحدث بنزيما عن تألقه اللافت تهديفيا منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، حيث قال: “تعلمت الكثير من كريستيانو، لذلك عندما غادر، كنت على استعداد للتقدم والتطور”.

ويستعد بنزيما مع ريال مدريد لمواجهة ضيفه إلتشي اليوم الأحد، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وذلك ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات