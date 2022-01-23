بروكسل – كشفت بيانات رسمية، امس تراجع نسبة الدين العام لمنطقة اليورو، إلى 97.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام 2021، على اساس فصلي، ليبلغ 11.73 تريليون يورو (13.25 تريليون دولار).

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يورستات” في بيان، إن نسبة الدين العام في منطقة اليورو (19 دولة) كانت 98.3 بالمئة في الربع الثاني 2021، وتقدّر بـ 11.6 تريليون يورو (13.11 تريليون دولار).

وفي مجمل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.9 بالمئة في الربع الثاني إلى 90.1 بالمئة في الربع الثالث، لتبلغ 12.74 تريليون يورو (14.39 تريليون دولار).

وأرجع مكتب الاحصاءات الأوروبي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، إلى الانتعاش الانتعاش الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

و سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموا بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الثاني من العام 2021، و2.1 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت أعلى نسبة للدين العام في اليونان بـ 200.7 بالمئة، تليها إيطاليا بـ 155.3 بالمئة، ثمّ البرتغال بـ 130.5 بالمئة.

في المقابل، سجلت أقل نسب للدين في إستونيا بـ 19.6 بالمئة، تليها بلغاريا بـ 24.2 بالمئة، ثم لوكسمبورج بـ 25.3 بالمئة.

الأناضول