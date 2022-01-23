تركيا – سجلت صادرات تركيا من الفستق العنتابي 209 ملايين دولار في 2021، بزيادة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت بيانات رابطة المصدرين جنوب شرقي تركيا، الأحد، أن صادرات الفستق سجلت 118 مليونا و923 ألف دولار في 2020، وارتفعت إلى 209 ملايين و686 ألفا في 2021.

وأضافت أن تركيا صدرت الفستق إلى 110 بلدان العام الماضي، بينها إيطاليا وألمانيا والصين وكندا والبرتغال وبريطانيا وروسيا.

وأوضحت أن كمية الصادرات بلغت 20 ألفا و332 طنا.

يُذكر أن تسمية هذا المنتج بـ “الفستق العنتابي” يعود إلى ولاية غازي عنتاب التركية التي تشتهر بزراعته.

الأناضول