ليبيا – انتقد تقرير ميداني نشرته منظمة “بارنابس فاند” الإغاثية الدولية خطوة وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال التي تم وفقها منع الاحتفال بأعياد السنة الجديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الخطوة أتت بعد تحذير للمواطنين مفاده إن عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية للمسيحيين فقط وفقًا للسياقات الإسلامية، فالإسلام يتبع تقويمًا مختلفًا له تاريخه الخاص برأس السنة الجديدة.

واتهم التقرير حكومة تصريف الأعمال بتبني موقف أكثر تقييدًا للتجمعات الاحتفالية عشية رأس السنة الجديدة ، مبينًا أن قدرًا أكبر من التسامح مع المسيحيين المحتفلين بعيد الميلاد كان موجودًا قبل ظهور السياسات المتشددة.

وتابع التقرير حملة نظمتها المديرية العامة للتحقيقات الجنائية لمراقبة جميع المطاعم والمقاهي وضمان عدم الاحتفال بالعام الجديد مع التهديد بالإغلاق لمن يرفضون الامتثال، فضلًا عن حملة مماثلة بدأت لمصادرة زينة عيد الميلاد وأشجارها التي صادرتها السلطات الأمنية.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين قولهم أن الحملة استولت على العديد من أشجار عيد الميلاد بأشكال وأحجام مختلفة كانت معدة للبيع بمحلات الزينة والهدايا والورود؛ لأن المواد المباعة لا تمثل الدين الإسلامي ومعتقدات المسلمين، وأن السلع المرتبطة بأعياد غير عيدي الفطر والأضحى مخالفة للشريعة.

ترجمة المرصد – خاص