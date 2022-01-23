الكاميرون – تفتتح اليوم الأحد منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ33 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، بلقاءي نيجيريا وتونس، وبوركينا فاسو أمام الغابون.

وعكس منتخب نيجيريا أفضل صورة بين المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، حيث كان الوحيد الذي تصدر مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، محققا ثلاثة انتصارات على كل من مصر 1-0، والسودان 3-1، وغينيا بيساو 2-0، وسجل ستة أهداف ولم تهتز شباكه سوى مرة وحيدة

في حين عبر منتخب تونس إلى الدور ثمن النهائي، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست.

وتلقى المنتخب التونسي خسارتين أما مالي، وغامبيا بالنتيجة ذاتها 0-1، فيما فاز على موريتانيا برباعية نظيفة.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور ثمن النهائي لأمم إفريقيا، تلعب الغابون، وصيفة المجموعة الثالثة، مع بوركينا فاسو، التي تأهلت باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف الدولة المضيفة الكاميرون.

وفيما يلي جدول مواعيد أول مباراتين في ثمن نهائي كأس إفريقيا بالكاميرون، حسب توقيت السعودية:

بوركينا فاسو # الغابون – الساعة 19:00.

نيجيريا # تونس – الساعة 22:00.

المصدر: وكالات