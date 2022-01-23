ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على دعوة رئيس مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة قائلاً:”بالنسبة للحكومة هي حكومة عقيلة صالح لأنه عندما قرر ملتقى الحوار السياسي الليبي وكلف رئيس لهذه الحكومة ذهب رئيس الحكومة وتم ابتزازه وتم تكليف الوزراء من قبل مجلس النواب“.

حويلي أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد “هل هم اعترضوا على الوزراء والحكومة أم انهم يعترضون على ترشح عبد الحميد الدبيبة فقط؟، اعتقد ان الصراع كله على ترشح الدبيبة للانتخابات ولو أن الدبيبة يعود ويقرر عدم المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة سنرى الحكومة سمناً وعسل، وهذه كلمة حق يراد بها باطل”.

واعتبر :”أن ما يقوم به عقيلة صالح وبعض النواب المواليين له تعتبر قفزة في الهواء لأن الحكومة لا يستطيع عقيلة صالح بمفرده وحسب الاتفاق السياسي أن يقيل الحكومة ويشكل أخرى لأنه لم يأتي برئيس الحكومة الذي يملك صلاحياته من رئيس الحوار السياسي وهو اعطى وشكل الحكومة بناء على رغبات مجلس النواب وما يقوم به حالياً نوع من العبث”.

واعتقد ان التجربة قام بها مجلس النواب في السابق عندما حاول تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، مضيفاً” اقالته للمحافظ الحالي لم يقال وهو يمارس اعماله والمحافظ الذي كلفوه لم يستطع ان يستلم! وربما يريد استعمال مجلس الدولة بحكم أنه كل حديثه المدة السابقة على الاستحقاق الدستوري وانهاءه وربما يحاول عملية ابتزاز ومساومة في هذا الجانب لكننا فطنون لهذه العملية ان الدستور شأن لابد منه لكن لا يربط مصير الدستور بمصير الحكومة”.

كما نوّه إلى أن ردود الفعل والآراء توحي أن الشعب الليبي يريد دستور لذلك هم لا يريدون أن يعطوا هذا الحق، متسائلاً” من أين يوحى لعقيلة صالح ان الشعب الليبي يرفض الدستور؟ ومن أين جاء بهذه العبارة؟ هذا ظلم للشعب الليبي ومن حق الشعب ان يقول لكلمته” بحسب قوله.

واتهم عقيلة صالح بأنه يتجاوز الاعلان الدستوري الذي اقسم على احترامه فهو صحيح اصدر قانون الاستفتاء وهو معيب واعترض عليه مجلس الدولة لأنه لم يكون من الناحية الشكلية صحيح ومن ناحية الموضوعية الثغرات التي فيه قام بتعديله في القانون رقم 1/2019 أما المعارضة الدولية المسيطرة على المفوضية العليا للانتخابات والدول التي تدعم المفوضية ترفض المشروع لأن به الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وأنه يمنع الجنسية إلا بعد 10 سنوات من نفاذ الدستور ويمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية والعسكر من الترشح بالتالي يتم ممارسة الضغط على المفوضية.

ورأى أن هناك تقصير من جانب مجلس الدولة وعلى الهيئة التأسيسية رفع قضايا جنائية ضد المفوضية العليا لأنها لم تنفذ القانون، مشدداً على أن عقيلة صالح يناقض نفسه قبل مشروع الدستور وأعد له قانون ومن ثم يصف الدستور بأنه معيب لكن حديثه مردود عليه وفقاً لتعبيره.

وتابع: “يعلمون انهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة بمفردهم كما في التجربة السابقة في محاولتهم تغير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ممكن ان يحاولوا أن يتجهوا بتعديل الحكومة لكن نصيحتي اذا همهم الوطن والغاء الفساد وتغير الحكومة بهذا الشكل العملية بسيطة الذهاب لانتخابات برلمانية بعد ان نعدل القوانين، أو نعود لقانون انتخاب المؤتمر الوطني العام و غير ذلك عبث وتكرار للعملية أو الهيئة التأسيسية منتخبة وانجزت مشروع وبالإمكان تمريره بين مجلس النواب و الدولة بدون استفتاء لدورة برلمانية واحدة وفي الاتفاق السياسي يشرط على السلطة التشريعية الجديدة في أول دورة برلمانية لها تقوم بالتعديلات اللازمة التي يطلبها المعترضين على مشروع الدستور إن كانوا جادين لكن لا اعتقد انهم جادين في حل المشكلة الليبية”.

وفي الختام بيّن أن ما يسعى له أطراف الآن هو تفتيت مجلس النواب من جديد لتستمر الاجسام وعلى الشعب الخروج وقول كلمته برفض هذه الأمور بحسب تعبيره.