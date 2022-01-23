أبوظبي – قفز سهم “بنك الإمارات دبي الوطني”، أكبر بنوك إمارة دبي، امس 6.3 بالمئة، وهو أعلى مكسب يومي منذ أبريل/ نيسان 2020، وذلك بفضل وحدته في تركيا “دينيز بنك”.

وجرى تداول 5.2 ملايين من أسهم البنك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 69.3 مليون درهم (حوالي 18.9 مليون دولار)، وأغلق السهم على سعر 13.5 درهما (حوالي 3.68 دولارات).

وخلال التداولات، قفز سهم بنك الإمارات دبي بأكثر من 7 بالمئة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ويغلق على ارتفاع 6.3 بالمئة.

وأرجعت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، في تحليل، القفزة في سهم البنك الإماراتي إلى وحدته في تركيا “دينيز بنك”، التي تأثرت إيجابا باستقرار الليرة بعد قرار البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 14 بالمئة.

وقال المحلل المالي لوكالة “بلومبرغ” إدموند كريستو، “إن استقرار الليرة (التركية) مهم لبنك الإمارات دبي الوطني لتعويض خسائره بالعملات الأجنبية خاصة في الربع الرابع” من 2021.

و”دينيز بنك” واحد من أكبر بنوك القطاع الخاص في تركيا، استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في يونيو/ حزيران 2019، مقابل حوالي 3.2 مليارات دولار.

وأغلق مؤشر بورصة دبي تداولات الجمعة عند 3209.8 نقاط مرتفعا بنحو 1.3 بالمئة، بدعم المكاسب القوية لسهم الإمارات دبي الوطني.

الأناضول