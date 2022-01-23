ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أبو بكر عويدات إن تعذّر مفوضية الانتخابات بالسلاح لعدم إنجاز الانتخابات هو عذر غير دقيق، مذكّرًا أن عام 2014 شهد انتخابات بوجود ملايين قطع السلاح في الشارع.

عويدات وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس السبت، عن تغيير الحكومة، قال: إن الحكومة والمجلس الرئاسي هما نتاج اتفاق سياسي بين عدة أجسام، ومجلس النواب لا يملك التصرف منفردًا تجاه الحكومة.

ورجح عويدات أن تُجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر يونيو 2022، مصرّحًا بأن هناك خطوات تتم لإعادة هيكلة ملتقى الحوار الوطني وتفعيل دوره من جديد، كي يناقش خارطة الطريق وموضوع السلطة التنفيذية.