نيويورك – جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.

وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية”.

وأضاف: “الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023… يجب أن يتم هذا العام”.

وتابع: “العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر”.

المصدر: RT