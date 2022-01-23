ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 2281 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و142 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت24.5 بالمئة، من أصل 9292 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 567 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 388096 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 11408 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5921 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,991,961 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 961,143 وجرعة تعزيزية 10552.