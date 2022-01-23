ليبيا – قال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان محمد كمون إن المؤتمر طالب في ختام أعماله بالتركيز على تنفيذ الانتخابات بنزاهة وحرية تامة، فهو الحل لتخطي هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار.

كمون أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن المؤتمر ركز أيضًا على انتهاج التشريعات الصادرة الحالية واستعمال الأسس الدستورية المتعارف عليها لإنجاح الانتخابات وتفادي دخول مرحلة انتقالية أخرى.

وأكد على ضرورة فرض مؤسسة القضاء هيمنتها وسلطتها لتحقيق العدالة وضمان نزاهة العملية الانتخابية بمراقبة دولية، مشددًا على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بتوفير كل مستلزمات نجاح العملية الانتخابية.