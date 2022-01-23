ليبيا – قال المفاوض عن العاملين بمراكز العزل والفلترة والرصد والتقصي محمد مرشان إن عددًا كبيرًا من الأطباء والكوادر الطبية بمراكز العزل توقفوا عن العمل بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لأكثر من سنة.

مرشان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، أوضح أن رئاسة الوزراء خصصت 200 مليون دينار سلفة لصالح وزارة الصحة من حساب الودائع، مضيفًا: “هذا المبلغ لا يكفي لسداد مستحقات العاملين بمراكز العزل”.

وبين أن المبلغ مجمد من ديوان المحاسبة، قائلًا: “نسعى حاليا للتواصل معه لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل الإشكال، وتواصلنا مع الحكومة وأكدنا ضرورة صدور قرار بشأن هذه الديون”.

وأشار إلى أن عدد مراكز العزل المطالبة بسداد مستحقات العاملين 139 مركزًا، لافتًا إلى أن الوزارة دفعت مستحقات 10 مراكز منها فقط، ولفترة 4 أشهر، وبقية المدة ما زالت ديونا متراكمة.

وأردف: “نتواصل رفقة مدير مركز مكافحة الأمراض، مع الجهات المعنية لسداد هذه الديون”.

مرشان أكد استمرارهم في أداء عملهم الإنساني تجاه المصابين، من منطلق مهنتهم تجاه الوطن والمواطن.