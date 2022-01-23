واشنطن – أفادت المتحدثة الإقليمية باسم وازرة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، بأن بلادها تدرس إمكانية إعادة جماعة الحوثيين اليمنية لقائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، أمس السبت: “ندرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية، كما تواصل الولايات المتحدة مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم، بالتزامن مع الجهود الأمنية والدبلوماسية، والعمل على تعزيز قدرات شركائنا في الدفاع عن أنفسهم أمام الهجمات التي تستهدفهم”.

وأشارت غريفيث إلى قلق الولايات المتحدة من “تصعيد الحوثيين”، مشددة على حرص أميركا على وقف تدفق الأسلحة للجماعة.

وبخصوص الدور الذي تلعبه أبو ظبي والرياض في الملف اليمني، قالت غريفيث: “نقدر جهود الإمارات والسعودية للجمع بين الأطراف اليمنية”، مضيفة: “هناك إجماع دولي على ضرورة إنهاء الحرب في اليمين. يقوم المبعوث الدولي المكلف بهذا الملف بجولة لمناقشة الخيارات مع الحلفاء، وإفساح المجال للحوار بين الأطراف اليمنية، لأننا لا زلنا نعتقد بأن الحل في هذا البلد يجب أن يكون سياسيا”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يصعّد فيه التحالف العربي بقيادة السعودية من عملياته في مناطق تسيطر عليها جماعة “أنصار الله”، بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبو ظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

المصدر: وكالات