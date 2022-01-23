ليبيا – عثر أعضاء قسم البحث الجنائي عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بمديرية أمن زليتن على محل يقوم بيع الأسلحة والذخائر.

وزارة الداخلية قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن أعضاء القسم داهموا المكان عقب ورود معلومات مفادها وجود محل بالمدينة يقوم ببيع الأسلحة والذخائر، ومن خلال مداهمة المكان تم العثور على أسلحة “بي كي تي، كلاشن كوف، قواذف ار بي جي، بنادق صيد، مسدسات، وذخائر، وبدل ورتب عسكرية، وألعاب نارية”، بالإضافة إلى مصنع أسلحة وغيرها من المعدات الأخرى.

وزارة الداخلية أكدت ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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