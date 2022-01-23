ليبيا- التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.

ووفقًا لتغريدة صادرة عن ويليامز بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، شهد اللقاء مناقشة مطولة للتحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية، فيما شدد الأعضاء اعلى أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.

وأكدت ويليامز من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار رغبة مليونين ونصف المليون ناخب مسجل ممن يؤكدون ضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.