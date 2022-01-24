ليبيا – أيد عضو مجلس النواب حسن البرغوثي طرح مشروع الدستور للاستفتاء، بهدف إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.

البرغوثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية السبت قال: إنه لم يعد يعول على دور ملتقى الحوار، وذلك بسبب الخلافات الحادة التي سادت بين أعضائه، مما جعلهم يفشلون في التوافق على أي مقترح للقاعدة الدستورية، رغم طول المدة الزمنية التي منحت لهم.

وذكّر بما أحاط بالملتقى من شبهات حول تلقي بعض أعضائه رشاوى مالية خلال عملية اختيار السلطة الانتقالية الراهنة كما أن البعض منهم تولى مناصب عامة وتنفيذية بالحكومة.

ورأى البرغوثي أن القرار سيكون في النهاية للمستشارة الأممية، التي يتوقع البعض أن تلجأ لملتقى الحوار، إلى جانب اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع خريطة الطريق، متوقعًا أن تحدد المدد الزمنية التي ستقود للانتخابات، فضلًا عن بحث تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية.