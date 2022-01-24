التحالف العربي يعلن عن “اعتداء وحشي بصاروخ” على جنوب السعودية

التحالف العربي يعلن عن “اعتداء وحشي بصاروخ” على جنوب السعودية

السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ”اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” نفذه الحوثيون.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، بوقوع “اعتداء وحشي بصاروخ باليستي” أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.

وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.

وقال التحالف: “الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي”.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلى “تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين”.

المصدر: “واس” + وكالات