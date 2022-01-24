ليبيا – قال المحلل العسكري محمد الترهوني إن سجن معيتيقة الذي يطلق عليه اسم “غوانتانامو ليبيا”، وكل قطاع يحتوي على عدة غرف لا يتجاوز مساحة الواحدة منها 3×4 أمتار.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن جميع من يسيطر على إدارة تلك النقطة الشبيهة بجهنم، هم الشخصيات التابعة للتيارات المتطرفة في البلاد، فما يحدث في الداخل من شهادات حية يؤكد أن سجن معيتيقة عبارة عن جحيم ويتم التفنن في التعذيب داخله.

وأكد أن عدد المعتقلين داخل غياهب هذا السجن غير معروف، وتابع: “كارة يدعي أن أغلبهم من المتهمين بقضايا إرهاب، في حين ثبت أن معظمهم لم توجه لهم اتهامات حقيقية ولم يتم التحقيق معهم”.

وأشار أن محمد الكيب (أحد المسؤولين في قوة الردع)حوّل سجن معيتيقة إلى مقبرة حقيقية لكل المعارضين والمختلفين مع الفكر الإرهابي، كما أنه خارج أي رقابة سواء في الداخل أو الخارج.