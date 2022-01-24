العراق – وجهت القوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين ضربة موجعة لـ “داعش” ردا على مقتل 11 من جنود الجيش العراقي جراء هجوم للتنظيم في محافظة ديالي بشرق البلاد.

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر”: “بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وثأرا لشهدائنا الأبرار، وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذ طيران القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F 16 أربع ضربات جوية”.

وأضاف أنها: “استهدفت تجمعا مكونا من 4 إرهابيين شرقي جبال مكحول، ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، حيث تم قتلهم جميعا”، وتابع: “كما وعدت أجهزتنا الأمنية فإن هذه العملية تأتي استكمالا للعملية التي نفذت جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها”.

وأكد رسول على أن “قواتنا الأمنية البطلة تعاهد أبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم العبث بأمن واستقرار البلاد، وأن الأهداف المتبقية لن تجد ملاذ آمنا، وأن كل قطرة دم شهيد سالت سيدفع عناصر عصابات داعش ثمنها باهضا”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر “داعش” تضم نحو 10 مقاتلين، شنت هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى بشرق البلاد، وقتلت 11 جنديا، مستخدمة أسلحة متوسطة، بالإضافة إلى قناص.

المصدر: RT