ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء.

الدبيبة أوضح في كلمته خلال أعمال المؤتمر الليبي لدعم الدستور الذي احتضنته العاصمة طرابلس تابعت مجرياتها صحيفة المرصد إن ما يجري الآن هو محاولات لتعميق الأزمة بدلا من حلها عبر تقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها.

وأضاف الدبيبة بالقول:”اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب فقط وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديموقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف”.

وأكد الدبية إن الاتفاق الأممي في محطاته المختلفة في تونس وجنيف اختار سلطاته بهدف الوصول إلى انتخابات كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر الماضي مرجعا تأخير الانتخابات لعدم وجود قاعدة دستورية وتأخر إجراءات المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.