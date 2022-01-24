ليبيا – اشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي اللواء 111 مجحفل، الذين تلقوا تدريباتهم بمركز تدريب حمزة بن عبد المطلب التابع لرئاسة الأركان العامة.

الدبيبة أكد في كلمة له خلال حفل التخرج فخره واعتزازه بالخريجين، كونهم سيكونون حماة للوطن، الذي لن يبنى إلا بجيش ولاؤه لله ثم للوطن لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو أي جهة كانت.

وقال الدبيية: “إن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه، وأنه لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك”.

كما شدد على التزام حكومة الوحدة بنبذ الحروب قائلًا: “نعم للسلام، ولا للحروب. نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.