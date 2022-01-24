ليبيا – علق عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على المبادرة التي أطلقها 62 نائبًا في البرلمان لدعم استمرار عمل حكومة الوحدة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وقال: إن الهدف منها دعم الاستقرار في البلاد. معتبرًا أن تغيير الحكومة سيفتح الباب أمام تأزيم أكثر للمشهد في ليبيا.

الرعيض قال في تفاصيل المبادرة في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن 50 نائبًا وقعوا في البداية على المبادرة، ومن ثم جرى عرضها على نواب آخرين “عن بعد”، ما جعل إجمالي من وضعوا ثقتهم في المبادرة نحو 62 شخصًا. متوقعًا أن ينضم آخرون لها، أملًا في دعم الاستقرار في البلاد.

ورأى الرعيض أن المبادرة الجديدة “قد تحظى بأغلبية الآن في البرلمان، حال عقدت جلسة لمناقشتها”.

وشدد على أن هناك استقرارًا نسبيًا في البلاد، ولا يجب التضحية به بإقالة الحكومة، مضيفًا: “المصارف مفتوحة مفتوحة، والمطارات تعمل، والنفط يجري تصديره بشكل طبيعي، والسفارات أيضا تعيد فتح أبوابها تباعا في ليبيا”، متسائلًا: لماذا تغيير الحكومة إذن؟ وهل التغيير من أجل التغيير، أم من أجل تعميق الانقسام وفتح الباب أمام الفتنة؟

وأكد أن “البعثة الأممية أُبلغت بالمبادرة، وما جاء فيها يوافق ما تطلبه البعثة، فالأخيرة تبحث عن الاستقرار وفق خارطة الطريق، والمبادرة والبعثة تسعيان لدعم استمرار الحكومة وتحييد الخلافات”.

وتابع: “أي تنافس جديد على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة سيكون مصدر قلق ومشاكل إضافية في البلاد”، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن كل من يدعم الاستقرار في ليبيا يعتبر مؤيدًا ضمنيًا لهذه المبادرة.

كما استطرد: “لا توجد حكومة بدون أخطاء، والأوضاع في البلاد صعبة بالتأكيد لكن استمرار الحكومة أقل كلفة، لأن تشكيل حكومة جديدة سيهدر الكثير من الوقت، ولن تصل بنا إلى انتخابات، لذلك نريد من حكومة الدبيبة الاستمرار خلال الأشهر القادمة حتى نصل الاستحقاق الانتخابي”.