السطو على منزل كريم بنزيما خلال تواجده في مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

السطو على منزل كريم بنزيما خلال تواجده في مباراة ريال مدريد ضد إلتشي

إسبانيا – تعرض منزل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد إلتشي، مساء أمس الأحد، الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع 20 minutes، فإن اللصوص استغلوا انشغال بنزيما مع فريقه وغيابه عن المنزل، وقاموا بسرقة عدة أشياء، فيما كان المنزل خاليا من سكانه.

ووفقا للتقرير، دخل اللصوص من خلال حديقة منزل اللاعب في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس.

ولم يكشف حتى الآن عن المسروقات أو المبالغ المالية التي تمت سرقتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها بنزيما للسرقة، فسبق أن تم السطو على منزله في فبراير 2019 خلال لقاء كلاسيكو جمع ريال مدريد ببرشلونة على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وعاش بنزيما لحظات سيئة بعد إضاعته ضربة جزاء في الشوط الأول من المواجهة أمام إلتشي، علما أنها أول ضربة جزاء يضيعها رفقة ريال مدريد، كما خرج مصابا في الدقيقة 58.

وطلب بنزيما البالغ 34 عاما التبديل في الدقيقة 58 مع تقدم إلتشي 1-0، ويبدو أن المهاجم يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بساقه اليسرى.

واكتفى ريال مدريد بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 50 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق 4 نقاط عن وصيفه إشبيلية.

المصدر: managingmadrid.com