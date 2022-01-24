ليبيا – قال السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز إن بلاده دعمت عملية استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي، لا سيما إعداد البنية التحتية القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

يلماز وخلال حضوره مؤتمر “دعم الدستور” الذي عُقد في العاصمة طرابلس، الأحد، صرح لوكالة “الأناضول” التركية أن هناك تطورًا إيجابيًا ومؤشرًا على الرغبة المشتركة بين الليبيين لصياغة الدستور وتعديل بعض البنود الموجودة.

وذكر أن العملية السياسية الليبية دخلت في مرحلة أخرى بسبب عدم القدرة على إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر، مبينًا أن الاستعدادات للانتخابات المقبلة مستمرة.