السيسي: نسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري

السيسي: نسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الطريق مازال طويلا وما تحقق من إنجاز اقتصادي واجتماعي هو خطوة على طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق طريق أفضل لأبناء الغد.

وأكد السيسي أن “قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة والتي كانت وما زالت بؤرة المصالح الدولية حيث تتحكم وتتغير فيها التحالفات”.

وشدد على “أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري”.

وجاءت تصريحات السيسي خلال حضوره اليوم الأحد، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

المصدر: RT